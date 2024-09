Rodovia dos Bandeirantes é fechada no trecho de Santa Bárbara após carreta com material corrosivo pegar fogo

Pista sentido capital já foi liberada; até as 13h, via sentido interior continuava com interdição

Por conta do incidente, houve interdição total das pistas nos dois sentidos - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Uma carreta carregada com cerca de 30 toneladas de hidróxido de potássio, material corrosivo, tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (18) no trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste.

Por conta do incidente, houve interdição total das pistas nos dois sentidos, na altura do quilômetro 126. O motorista não se feriu. Por volta de 12h, a pista no sentido capital foi liberada para trânsito. Até as 13h, o sentido interior continuava interditado.

Segundo a CCR Autoban, que administra a rodovia, 10 viaturas da empresa foram usadas para atender a ocorrência. A interdição foi necessária por conta do risco de explosão da carga, que não foi derramada.

O fogo teve início por volta de 10h e foi controlado cerca de 1 hora depois. Houve cerca de 3 quilômetros de congestionamento.

Segundo o tenente Magno Felipe Pires Alves Pereira, do Corpo de Bombeiros, caminhões de combate a incêndios de Santa Bárbara e Nova Odessa atuaram para debelar o fogo. O incêndio também atingiu parte da vegetação próxima ao local.

Ao LIBERAL, o motorista da carreta, Matheus da Silva Santos, de 25 anos, disse que o acidente ocorreu após o veículo passar por um desnível na pista.

“Eu estava trafegando na faixa da direita, fui fazer uma ultrapassagem. Quando retornei para a minha faixa, o declínio da pista jogou o caminhão no barranco. Fui tirar o caminhão de volta, a carga correu e já caiu no chão pegando fogo”, contou.

Segundo ele, que é motorista há cinco anos, uma pessoa que trafegava pela rodovia o ajudou a sair do caminhão. “Me puxou do caminhão. Eu estava desnorteado”. A carga com o material corrosivo vinha de Santos e com destino a Piracicaba.