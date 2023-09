Ribeirão dos Toledos ‘seca’ em meio ao calor em Santa Bárbara

Prefeitura informa que a situação do Ribeirão dos Toledos está dentro da normalidade pelo período de estiagem da época

O Ribeirão dos Toledos, próximo ao bairro Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste, estava praticamente vazio nesta segunda-feira (25).

Alguns moradores disseram ao LIBERAL que naquela região era possível pescar, mas agora a vazão está bem baixa, principalmente no período de calor intenso e estiagem.

Moradores se demonstraram assustados com a situação do ribeirão – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O autônomo Daniel da Cruz relata que mora há 50 anos no bairro e é a 4ª vez que vê o ribeirão nessas condições.

“No último fim de semana a situação estava bem pior. Não sei dizer se abriram a comporta da represa, mas ainda está muito crítica essa condição do rio.”

Para o balconista Augusto Prok, outro problema enfrentado nessa onda de calor é o mau cheiro.

“Fica até difícil caminhar por aqui, principalmente nos dias mais quentes”, desabafa.

A assistente administrativa Erineusa Francisco dos Santos afirma que tem o hábito de caminhar nas imediações e reclama da situação.

“A gente consegue enxergar o fundo. A água tem que desviar dos restos de areia para seguir seu curso. Infelizmente, acho que nem tem mais peixes por aqui. Se tivesse, ficariam encalhados”, diz a moradora.

“Como a gente não pode controlar a chuva, que pelo menos façam algo para melhorar a situação do nosso ribeirão. A natureza está gritando, inverno com calor, verão com frio, está tudo errado.”

RESPOSTA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, em nota, que a situação do Ribeirão dos Toledos está dentro da normalidade para o período de estiagem.