Revogação de reajuste salarial em SB deve ser votada nesta terça

Votação do reajuste foi aprovada na semana passada em menos de um minuto e sem discussão

Após a polêmica sobre o reajuste de 72% em seus próprios salários, os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste devem votar, na sessão desta terça-feira, outro projeto para revogar o aumento. A proposta com as assinaturas dos 19 parlamentares não foi colocada na ordem do dia, porque ainda precisava dos pareceres das comissões da câmara.

No entanto, o projeto pode ser incluído na sessão em regime de urgência. Também está prevista uma manifestação de um grupo de moradores.

Em nota, o presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), informou que o atual projeto apresentado pela Mesa Diretora, com o apoio dos demais vereadores, simplesmente revoga o reajuste aprovado na semana passada, que passaria a valer apenas em 2025.

Os subsídios subiriam de R$ 8.966,82 para R$ 15.422,93. Para o presidente da câmara, o aumento seria de R$ 10.082,99 para R$ 17.342,76.

Monaro explicou ainda que a Mesa Diretora se compromete a promover audiências públicas, não apenas com relação aos subsídios dos vereadores, mas do prefeito e dos secretários.