Revitalizado, Parque Araçariguama é reinaugurado em Santa Bárbara

Foto: Walter Duarte - O Liberal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reinaugurou neste domingo (24) o Parque do Araçariguama, no bairro Galdina, região central da cidade. Construído em 1996, o espaço foi revitalizado e ganhou novas opções de lazer.

O parque conta com novo calçamento e iluminação, plantio de grama e paisagismo e dispositivos de acessibilidade, além de uma nova ponte interligando a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua Argentina. Foi construído, ainda, um “espaço pet”, onde cães e donos podem interagir. O canil da Guarda Municipal fez uma apresentação no local.

Outra novidade é a retirada, pela prefeitura, das grades que cercavam o complexo. “Eu nunca entendi porque um parque público tinha que fechar. O que queremos ver é pessoas estendendo lençol pra sua família sentar e curtir”, disse o prefeito Denis Andia (PV).

Foto: Walter Duarte - O Liberal

FUTURO. O Araçariguama abriga duas instalações esportivas em diferentes estágios: o CIE (Centro de Integração ao Esporte), projeto para 21 modalidades esportivas que está em fase final de obra. “A expectativa é concluir a obra na próxima semana e aí entrar na parte de equipamentos. Já até fechamos uma grade com os professores que já temos”, explica o secretário municipal de Esportes, Vinícius Furlan. Foto: Walter Duarte - O Liberal

A outra é a piscina olímpica, conhecida como “Piscina do Cielo”, um complexo aquático projetado para homenagear o campeão olímpico César Cielo. A obra está parada desde 2012, quando a empresa responsável teve o contrato rescindido. Em 2018, a prefeitura encerrou o convênio com o Ministério do Esporte e decidiu executar a obra por conta própria. A administração espera, nos próximos meses, anunciar um novo cronograma para isso. “Se Deus quiser, logo vamos retomar”, concluiu Furlan.