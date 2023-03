Reunião irá definir reajuste da conta de água em Santa Bárbara

Uma reunião que será realizada no próximo dia 8, e que contará com as presenças do Conselho de Regulação e Controle Social e de representantes da Ares PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), irá definir o reajuste da conta de água em Santa Bárbara d’Oeste. A convocação foi divulgada no último sábado.

A agência reguladora irá apresentar, inicialmente, uma proposta de porcentagem de reajuste, acompanhada de justificativa. Depois, um parecer será emitido pela Ares PCJ que servirá como auxílio aos conselheiros, que terão a incumbência de aprovarem ou não a mudança nos valores. O reajuste só entrará em vigor após a homologação da reunião e a publicação em jornal de uma resolução oficializando o reajuste.

O Conselho de Regulação e Controle Social de Santa Bárbara foi criado em 2012 com o objetivo de avaliar as propostas de fixação, revisão e reajuste tarifário dos serviços de saneamento básico. Já o reajuste da tarifa é feito anualmente, conforme contrato firmado pela prefeitura e DAE (Departamento de Água e Esgoto), em abril de 2012, com o consórcio.

Em fevereiro de 2022, os valores foram reajustados em 9,85% nas tarifas de tratamento de água e esgoto, e 10,74% nos demais serviços. O principal fator que motiva os aumentos é a perda inflacionária acumulada no período de um ano, baseada na variação oficial do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).