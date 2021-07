Restaurante Paris 6 vai abrir unidade em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste vai receber uma unidade do restaurante Paris 6. O bistrô especializado em pratos franceses será instalado na Villa Multimall (antigo Vic Center), com previsão de inauguração até setembro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O restaurante será construído em uma área de 140 metros quadrados, com deck externo no setor de gastronomia.

Superintendente do Villa Multimall, Cleide Santos disse ao LIBERAL que o nome do Paris 6 surgiu após uma pesquisa de mercado contratada pelo empreendimento.

“Assim que assinamos o contrato com a 3 Américas Cervejaria Artesanal, vínhamos buscando operações diferenciadas e que não tivessem na região. Paris 6 foi um dos nomes que apareceu para a gente, e também em uma pesquisa de mercado que contratamos, tinha o perfil que a região era carente”, revelou Celia.

Ela contou que a negociação com a marca teve início no final de maio e levou cerca de um mês. Representantes do Paris 6 estiveram no empreendimento e rapidamente o projeto foi aprovado. Os diretores da rede de restaurantes assinaram o contrato nos dias 25 e 28 de junho.

A previsão é que as obras para construção do restaurante levem de 60 a 90 dias, com prazo previsto da inauguração até setembro.

“É um trabalho que estamos fazendo com satisfação e a cidade merece receber essas operações”, finalizou Celia.

O Paris 6 possui cardápio inspirado em bistrôs parisienses. Os nomes dos pratos homenageiam personalidades da cultura e esportes do Brasil.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A unidade mais próxima da RPT (Região do Polo Têxtil) é na cidade de Campinas. O Paris 6 possui também restaurantes em cidades como Ribeirão Preto, Barueri, São José dos Campos e São Paulo.