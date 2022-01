Restaurante abre 100 vagas de trabalho no Tivoli Shopping

Processo busca preenchimento das vagas em 15 funções na unidade do Coco Bambu em Santa Bárbara d'Oeste

A rede de restaurantes Coco Bambu, que deve iniciar no próximo mês de abril o funcionamento de sua unidade no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, está com 100 vagas de trabalho abertas.

Coco Bambu busca preencher 100 postos de trabalho – Foto: Coco Bambu / Divulgação

O processo busca selecionar funcionários para os cargos de auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, auxiliar de garçom, atendente delivery, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, controlador de acesso, recepcionista, auxiliar de almoxarifado, lava-pratos, copeiro, auxiliar de bar, caixa e técnico em nutrição.

Os interessados nas vagas devem enviar e-mail para recrutamento.tivoli@cocobambu.com até o mês de fevereiro, colocando no assunto da mensagem “Coco Bambu Tivoli” e a função para a qual deseja se candidatar.

Os trabalhos de integração e treinamento dos selecionados devem ter início no mês de março.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para dúvidas sobre o processo seletivo, a rede oferece contato através do WhatsApp, pelo número (11) 98320-6065.

A rede

A nova unidade do Coco Bambu terá uma área de 600 metros quadrados. Com capacidade para 200 lugares, além de seu cardápio, que é uma marca registrada e leva a assinatura da chef executiva Daniela Barreira, irá oferecer ao público uma carta de vinhos com mais de 50 rótulos de todos os continentes. O ambiente terá ainda música ao vivo e espaço pet.

A chegada do Coco Bambu ao Tivoli Shopping representa investimentos de R$ 4 milhões e integra o planejamento de expansão da marca, atualmente presente em 17 estados brasileiros, com 58 unidades.