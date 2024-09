VÍDEO: Resgate de refém em Santa Bárbara tem explosão e invasão em apartamento; policial penal aposentado é preso

Homem ameaçava matar a esposa e depois cometer suicídio; vítima foi socorrida com a cabeça ferida por pancadas com arma de fogo

Um policial penal aposentado de 59 anos foi preso na noite deste sábado (31), em Santa Bárbara d’Oeste, após efetuar disparos e manter a esposa refém em um apartamento. Policiais militares invadiram o local para resgatar a vítima, uma professora de 50 anos. Para isso, precisaram desfazer, com uma explosão, uma barricada que o homem havia feito na varanda.

O caso aconteceu por volta das 19h45, no condomínio Vila Bérgamo Residencial, no Jardim Firenze. A PM (Polícia Militar) se deslocou até o local após uma denúncia de violência doméstica. A informação era que o agressor já tinha efetuado dois disparos de arma de fogo.

Os policiais fizeram contato com o homem, que, segundo a corporação, disse que ia matar a vítima e depois cometer suicídio. Dessa forma, equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionadas.

A PM manteve contato com o aposentado até a chegada da tropa de Choque, que entrou no apartamento pelo lado de fora do prédio e resgatou a vítima. Ela estava trancada em um banheiro da residência, com a cabeça ferida por pancadas dadas com arma de fogo.

O indiciado, por sua vez, estava sentado no sofá com uma arma calibre .38 na mão, carregada com seis munições intactas, e um carregador com mais seis munições.

O Corpo de Bombeiros levou a vítima ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, e os policiais conduziram o agressor ao plantão policial do município, onde ele acabou preso por tentativa de feminicídio.

No apartamento, a equipe de perícia técnica localizou três cápsulas de calibre .38 deflagradas e três projéteis, mais uma munição intacta. Os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil.

O irmão do aposentado compareceu na delegacia e disse que o indiciado tem transtornos psiquiátricos, toma remédios controlados e, antes de se aposentar, ficou afastado por problemas de depressão.

