Reservatório e adutora entram em operação e abastecimento de água pode ser afetado em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai realizar, na quarta-feira (14), um teste na nova adutora que passará a reforçar o abastecimento de água para as regiões do Jardim Europa, São Fernando, Jardim das Palmeiras e Santa Rosa. Na ação, o novo reservatório no Jardim Santa Rosa vai entrar em operação.

Para o teste da nova tubulação, será necessário interromper o sistema de bombeamento de água das 8 às 15 horas de quarta-feira, período que poderá afetar o abastecimento para os bairros: Cedros, Jacyra, Turmalinas, Ferrarezi, Santa Rosa, Adélia, Monte Líbano, Brasília, Mollon e Dainese. Durante a intervenção, é recomendado o uso racional da água que fica reservada na caixa do imóvel.

Novo reservatório no Jardim Santa Rosa vai entrar em operação – Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

A nova adutora e o reservatório elevado no Santa Rosa são investimentos inseridos no montante de obras que o DAE vem realizando para ampliar e reforçar todo o sistema de reservação e distribuição de água tratada para a Zona Leste, região contemplada com novas redes, reservatórios e setorizações, além da obra de substituição da principal adutora, que segue na fase final.

O DAE solicita a compreensão da população e reforça que as intervenções na Zona Leste são necessárias para aperfeiçoar o abastecimento de água para esta região do município.

Os telefones para informações são: 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite, ou por mensagens de texto para o WhatsApp: 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Com informações do DAE de Santa Bárbara d’Oeste.