Equipes da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizaram, no último fim de semana, o desassoreamento de um curso de água da Represa de Cillo para evitar problemas de abastecimento.

Funcionários do DAE explicaram que a longo prazo, baixo fluxo de água pode afetar captação – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A intervenção foi necessária por conta do vertedor – estrutura utilizada para medição e controle da vazão – que não resistiu à pressão hidráulica e cedeu no dia 4 de setembro.

Com o incidente, um pequeno fluxo de água vinha sendo utilizado para o abastecimento.

Nesta segunda (11) o LIBERAL conversou com funcionários do DAE no local. Eles explicaram que embora a vazão tenha sido suficiente até o último fim de semana, a longo prazo o baixo fluxo poderia afetar a captação.

Dessa forma, foi realizado o desassoreamento do curso e o aterramento das encostas.

Isso permitiu que a vazão atingisse um nível de água adequado que possa ser extravasado para a calha do Ribeirão dos Toledos e garanta o abastecimento.

Entretanto, o volume ainda é uma preocupação da autarquia, já que no momento não há qualquer mecanismo de controle.

O nível da represa precisa se manter estável até a conclusão da construção do novo vertedor, que se tornou prioridade para a administração.

Nesta segunda, técnicos e um topógrafo estiveram no local com o objetivo de adiantar as etapas de construção do novo vertedor, que servirá como extravasor da nova barragem e irá compor o Parque das Águas.

O Parque das Águas irá reunir as represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo.

As duas primeiras serão responsáveis por abastecer a última, que terá a barragem e fará o controle do que será liberado para a calha do Ribeirão dos Toledos e, consequentemente, para captação e abastecimento.

SEM RESPOSTA

A Prefeitura de Santa Bárbara foi procurada pela reportagem para comentar sobre o prazo de término das construções da barragem e do novo vertedor do Parque das Águas, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.