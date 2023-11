Repasse a enfermeiros depende de trâmites burocráticos, diz prefeitura

Profissionais afirmam que pagamento referente a outubro não foi realizado de acordo com o novo piso nacional

Profissionais da área de enfermagem que atuam no Hospital Santa Bárbara afirmam que o pagamento referente ao mês de outubro não foi realizado de acordo com o novo piso salarial nacional da categoria.

De acordo com uma das enfermeiras, os profissionais receberam os valores retroativos aos meses de maio a setembro, um total aproximado de R$ 4,3 mil. No entanto, neste mês, foram surpreendidos com o salário antigo na conta – R$ 1.850.

“Teríamos que ter recebido mais R$ 869, o que daria um total de R$ 2,7 mil, que seria o piso. Porém, eles [hospital] alegam que o dinheiro ainda não foi repassado pela prefeitura. Mas mesmo assim fizeram os descontos na folha como se tívessemos recebido o valor integral”, desabafou.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que o repasse ao hospital e demais entidades já está programado e o recurso será disponibilizado aos profissionais tão logo os trâmites bancários forem realizados.

A administração esclareceu ainda que todos os repasses são efetuados para as entidades após o envio do relatório pelo Ministério da Saúde à Secretaria Municipal de Saúde, sem haver retenção de valor na conta do município.

“Importante ressaltar que a norma federal estabelece que os repasses sejam realizados em até 30 dias do recebimento dos recursos e tal operação ocorre dentro do prazo legal.”

Pela Portaria Ministerial GM/MS nº 1135, de 16 de agosto de 2023, enfermeiros devem receber, no mínimo, R$ 4.750; técnicos de enfermagem devem ter remuneração equivalente a 70% desse valor, sendo R$ 3.325, e auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% disso, o correspondente a R$ 2.375 pela jornada de 44 horas semanais.