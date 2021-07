Remédios são descartados em área pública em Santa Bárbara

Remédios já recolhidos por funcionário da prefeitura; Executivo diz que não são da rede municipal – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Cerca de 50 caixas de remédios descartados em área pública de Santa Bárbara d’Oeste foram encontradas pelo vereador Celso Ávila (PV), na manhã desta terça-feira, em uma área no bairro San Marino. Acionada, a prefeitura esteve no local para recolher os medicamentos e constatou que os mesmos não são da rede municipal.

Os remédios foram encontrados durante fiscalização de Ávila pelo município, no final da Avenida Vereador Fause Jorge Maluf, no San Marino, atrás do antigo viveiro do bairro São Joaquim.

Ao chegar no local após denúncia do vereador, uma equipe da Vigilância Sanitária recolheu os medicamentos e constatou que se tratavam de amostras grátis com data de vencimento expirada. Ainda segundo a prefeitura, os remédios não pertenciam ao município.

Segundo o vereador, alguns medicamentos ainda estavam dentro do prazo de validade, com data de expiração para junho de 2022.

Vereador mostra validade para 2022; prefeitura disse que todos estavam vencidos – Foto: Divulgação/Celso Ávila

Os remédios eram de diversos tipos, dentre eles valeriana (para tratar de ansiedade, estresse e distúrbios de sono), colecalciferol (suplemento com vitamina D para reforçar os ossos), dicloridato de pramipexol (para mal de Parkinson).

“É um ato absurdo, remédios que poderiam salvar vidas. Lamentavelmente, até remédio estão jogando fora, sujando Santa Bárbara e lesando o patrimônio público”, critica o vereador.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Ávila pediu ao Executivo que tomassem medidas. “Sabemos que não é fácil controlar ações como essa, mas é preciso aumentar a fiscalização em pontos estratégicos de áreas públicas da cidade, para ao menos minimizar”.

A reportagem esteve no local por volta das 12h e encontrou um funcionário da prefeitura recolhendo os medicamentos.

Vereador acionou prefeitura, que enviou funcionário para recolher os remédios – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Questionada, a prefeitura respondeu que o Setor de Fiscalização de Obras e Posturas realizou a coleta dos medicamentos e os encaminhou para a Vigilância Sanitária.

No setor de Vigilância Sanitária, os fiscais verificaram que havia cerca de 50 caixas de medicamentos de amostra grátis, todos com data de validade vencida, segundo a administração municipal.

“Constataram também que não são medicamentos dispensados pela Rede Pública Municipal de Saúde”, afirma o Executivo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda segundo a prefeitura, não foi encontrado qualquer documento além dos medicamentos, que pudesse indicar o autor do descarte.

Os medicamentos deverão ser encaminhados para coleta, transporte e destinação final por empresa contratada e autorizada para este fim, a exemplo do que ocorre com os medicamentos vencidos da rede pública de saúde, aponta o Executivo.