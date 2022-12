Relatório aponta faltas em consultas como principal problema de UBSs

A Comissão Permanente de Política Social da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste entregou, nesta semana, um relatório sobre a fiscalização feita nas 17 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. O documento reforça como principal problema as faltas de pacientes a consultas e sugere o fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde.

“Medidas vêm sendo adotadas pela Secretaria de Saúde, como ligar confirmando a consulta, enviar mensagens no aplicativo Whatsapp, tornar público o número de faltas nas UBSs, mas elas não são suficientes”, afirmou a vereadora Esther Moraes (PL), presidente da comissão.

Vereadora Esther Moraes (PL) é presidente da comissão – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Para reduzir o elevado número de faltas, a comissão destaca a necessidade de participação mais ativa do Conselho Municipal de Saúde nas diferentes unidades.

No relatório, os parlamentares – além de Esther, compõem a comissão Bachin Jr. (MDB) e Carlos Fontes (União Brasil) – apontam que a participação popular em reuniões nas UBSs, como ocorre no Jardim Europa, contribui para a queda no absenteísmo – quando o paciente falta na consulta pré-agendada.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Cândida Vieira Miguel disse que na semana que vem haverá uma reunião para discutir o que pode ser feito para reduzir esse índice de faltas, bem como para atrair a participação da população nas reuniões.

Último levantamento da Secretaria de Saúde aponta que o percentual de faltas às consultas médicas agendadas nas UBSs é de 22,14%. A pasta destaca que as ausências sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos.