Regularização de dois bairros deve sair neste ano em SB

A regularização fundiária dos conjuntos habitacionais Parque Eldorado e Beira Rio I, em Santa Bárbara d’Oeste, deve ser liberada neste ano. A informação é da coordenadora do programa Cidade Legal, Carolina Leão, e foi prestada a quatro vereadores durante visita à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano).

Segundo Leão, o Parque Eldorado está para ser liberado ainda este ano. No caso do Beira Rio I, a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental (DECUA) pode ser liberada também ainda em 2019. Foto: Câmara de S.Bárbara / Divulgação

Já no caso dos núcleos Rosemary e Beira Rio II, existe invasão de APP (Área de Preservação Permanente). Segundo os parlamentares, os casos são analisados por técnicos do Comitê de Regularização do programa.

O procedimento para esses quatro bairros é pleiteado pelo vereador Carlos Fontes (PSD) desde 1997, segundo ele.