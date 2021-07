Região do Planalto do Sol pode ficar sem água nesta quinta-feira

Sete bairros poderão ser afetados com a falta d’água por conta das obras do DAE no reservatório

A região do Planalto do Sol, zona leste de Santa Bárbara d’Oeste, poderá ficar sem água nesta quinta-feira (15) durante obras de manutenção do DAE (Departamento de Água e Esgoto) no reservatório do bairro. O desabastecimento de água poderá ocorrer das 8h às 14h nos bairros: Nova Conquista, Zabani, Planalto do Sol I e II, Cidade Nova, Jóias de Santa Bárbara e Santa Fé.

De acordo com o DAE, o serviço corresponde à substituição da conexão (barrilete) da linha de recalque dos conjuntos motobombas.

A autarquia de Santa Bárbara pede a “compreensão da população dos bairros e reforça que a manutenção é necessária para melhorias nesse sistema de distribuição de água”, disse o departamento em nota.

O DAE orienta, ainda, que os moradores façam a economia de água das caixas d’água nesse dia.