Reforma estrutural na ETA II deve ser concluída na próxima semana

Obras no “disco voador” devem proporcionar durabilidade e segurança na estrutura

O tanque, de 25 metros de altura, é responsável pelo abastecimento de água na região da Vila Aparecida - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

O reservatório elevado da ETA II (Estação de Tratamento de Água), localizado na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste, deve ter as reformas estruturais concluídas na próxima semana.

Conhecido por moradores do município como “disco voador” e por “cálice”, o local está em obras há 15 dias, recebendo reforço estrutural com serviços de reparos de fissuras, trincas e impermeabilização na parte interna e posterior pintura externa.

Com investimento de R$ 18 mil, a ação é realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), que considera a mais importante reforma já efetuada nesse tanque desde sua construção, no início dos anos 80.

O tanque, de 25 metros de altura, é responsável pelo abastecimento de água na microrregião do entorno da estação e, de acordo com o DAE, a reforma do reservatório, além de proporcionar uma durabilidade e segurança maior em toda sua estrutura, garante a qualidade dos serviços de reservação e distribuição de água tratada para os bairros atendidos.

Para a execução da melhoria, o reservatório teve sua função interrompida e o abastecimento foi readequado para outro sistema de distribuição de água existente na ETA II, até o término dos trabalhos. Os moradores não sofreram com desabastecimento de água.