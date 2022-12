Reforma de delegacia atrasa e tem obra com problemas

A reforma e ampliação da Delegacia de Santa Bárbara d’Oeste, na Vila Linópolis, previstas para serem entregues até o dia 13 de dezembro, atrasaram. Além disso, há falta de qualidade na prestação dos serviços, segundo apurou o LIBERAL.

O local tem acabamentos mal executados e problemas em alguns cômodos. A troca de telhado, por exemplo, não resolveu o problema de infiltração de água. Há também trocas frequentes de operários ou falta deles, além de demora para a conclusão de serviços. Há reclamações ainda de que uma janela de um banheiro não fecha por conta de uma perfuração torta. Em outra situação, o batente de uma porta de banheiro está mal instalado.

Delegacia de Santa Bárbara passa por reforma desde junho; prazo era este mês – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Outra insatisfação é com a estratégia adotada para atendimento ao público. Atualmente, as pessoas são atendidas em uma sala distante das celas. Após a reforma, o serviço será prestado ao lado – apenas uma parede de tijolos irá separar a cadeia da recepção.

O prédio da delegacia está localizado na Rua Dona Margarida e aloca, atualmente, o Plantão Policial, o 1° DP (Distrito Policial) e a cadeia. As reformas começaram em junho. A empresa PEX Incorporação e Construção é a responsável pelo serviço. Na época, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) informou que o Estado investiria pouco mais de R$ 1 milhão na delegacia.

A secretaria foi questionada sobre os problemas e informou que as chuvas atrapalharam a execução dos serviços, que tem agora data de entrega apenas para abril de 2023. O órgão reforçou que a Delegacia Seccional de Americana acompanha a reforma em Santa Bárbara a fim de resolver possíveis problemas que ocorram durante a obra.

“Após a conclusão da reforma, haverá vistoria geral do prédio. Por fim, a reforma estrutural do imóvel atende todas as necessidades funcionais da unidade”, traz a nota. A empresa que executa as melhorias foi procurada por e-mail e telefone para comentar o assunto, mas não se posicionou.