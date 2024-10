Reeleito em Santa Bárbara, Piovezan fala em parcerias com governos estadual e federal

Rafael teve 56.735 votos com 57,71% repetirá a gestão eleita em 2020, com o vice Felipe Sanches, do Republicanos

Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PL) celebra sua reeleição ao lado do vice, Felipe Sanches (Republicanos) - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Atual prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, de 42 anos, foi reeleito pelo PL com 56.735 votos (57,71%) e vai governar Santa Bárbara d’Oeste por mais quatro anos.

Ele repetirá a gestão eleita em 2020, com o vice Felipe Sanches, do Republicanos. A coligação de Piovezan contou ainda com PP, MDB, PRD, DC, Mobiliza, Avante e Solidariedade.

O chefe do Executivo afirmou ao LIBERAL na noite deste domingo (6) que pretende continuar sua parceria com o Governo Federal, com o apoio de seu antecessor, Denis Andia (MDB), que é o atual secretário de Mobilidade Urbana do Ministério dos Transportes, e com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para trazer mais investimentos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Estou feliz por poder cuidar de Santa Bárbara de novo. Vamos ter outros investimentos em infraestrutura com o apoio do Denis em Brasília que já tem nos ajudado e vai nos ajudar ainda mais, bem como o ótimo contato com o governador de São Paulo. Tem muita coisa para acontecer para Santa Bárbara que agora vai completar um ciclo de 16 anos de progresso. Antes a cidade ficava apagada e a gente tinha dificuldade de falar sobre ela, mas agora temos esse orgulho de que todo mundo consegue olhar pra frente e pensar em todos os planos que a gente não podia nem sonhar”, disse Piovezan.

Caminho

“Ao longo desses últimos anos, temos trabalhos realizados para melhorar a vida dos barbarenses. Essa votação representa que o Rafael está no caminho certo. O meu papel em Brasília fica muito mais fácil, porque sabemos quais os projetos importantes que precisam sair do papel. Ao longo desses oito meses consegui trazer R$ 94 milhões para habitação, saúde, habitação, saneamento e pavimentação. Teremos mais recursos para a cidade e é isso que transforma a vida das pessoas para melhor”, afirmou Andia.

Com relação a campanha, Piovezan disse que saiu as ruas e realizou o seu trabalho de maneira limpa. Ele ficou 23.871 votos na frente do segundo colocado, Dr. José (União Brasil), que totalizou 32.864 votos (33,43%).

Em 2020 eles se enfrentaram, mas na época Rafael teve 39.519 votos (43,15%) e Dr. José 38.772 (42,34%). A diferença entre ambos foi de apenas 747 votos.

“Nesse período de campanha eleitoral eu não me dei o direito de perder o foco, eu estou trabalhando pelas pessoas, eu peço a Deus todo dia coragem e sabedoria. Meu compromisso foi levar para as pessoas e para cada barbarense tudo aquilo que a gente queria fazer pela cidade, não foi para responder a ninguém”, completou Piovezan.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Entre as suas prioridades de governo, o prefeito reeleito afirmou que pretende continuar investindo em saúde. Em seu plano de governo estão as construções de três complexos regionais: um que atenderá a região do Mollon, outro o Centro e o terceiro a Zona Sul (Santa Rita, Parque do Lago e Vista Alegre).

Piovezan é biólogo concursado da prefeitura, já foi vice no segundo mandato de Denis Andia, entre 2017 e 2020, além de secretário de Meio Ambiente e superintendente do DAE.