Rede Feminina de Combate ao Câncer lança campanha McDia Feliz nesta quinta

Neste ano, a entidade barbarense vai dividir o que receber com os projetos direcionados às vítimas das enchentes no Sul

O lançamento da Campanha McDia Feliz na RPT (Região do Polo Têxtil) será realizado nesta quinta-feira (1°), das 08h30 às 10h, na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, na Vila Pires, em Santa Bárbara d’Oeste.

A entidade barbarense receberá a renda obtida pela venda dos lanches, no próximo dia 24, nos restaurantes de Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Nova Odessa e de um da cidade de Limeira.

Neste ano, a rede vai dividir o que receber com projetos direcionados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Para participar da campanha, basta adquirir um tíquete antecipado, no valor de R$ 19, e

no próximo dia 24 trocá-lo por um Big Mac em qualquer restaurante McDonald’s

do Brasil.

Os moradores da região poderão adquirir tíquetes antecipados e produtos promocionais diretamente com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e seus voluntários, na Rua Santa Cruz, número 420, na Vila Pires. O telefone é (19) 3455-2303.

As vendas também acontecem de forma online também e no app do McDonald’s, direcionando para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara.

De acordo com organização, as pessoas que não adquirirem os tíquetes antecipados poderão colaborar na campanha, no dia 24, diretamente no balcão dos restaurantes McDonald’s, pedindo um Big Mac individual ou na McOferta.