Recursos estaduais para a Saúde de Santa Bárbara aumentam 816% em 2024

Incremento foi motivado por novos programas do Estado e ajuda no custeio, por exemplo, de insumos e medicamentos

Os recursos estaduais destinados para a Saúde de Santa Bárbara d’Oeste aumentaram 816% nos oito primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023.

Os números foram apresentados pela prefeitura em audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre, nesta quinta-feira (26), na câmara.

Números foram apresentados em audiência pública, na câmara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Entre janeiro e agosto deste ano, a Saúde barbarense recebeu R$ 13,1 milhões do Governo de São Paulo. No mesmo período de 2023, o valor tinha sido R$ 1,4 milhão.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcus Pensuti, esse incremento financeiro decorre, principalmente, da criação de dois programas: a Tabela SUS Paulista, que acrescenta o valor pago pela tabela do SUS; e o IGM SUS Paulista, que eleva os repasses estaduais para os municípios para serviços públicos de saúde.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ainda de acordo com o secretário, esse dinheiro a mais ajuda no custeio, por exemplo, de insumos e medicamentos para a atenção básica.

Pensuti considera que esse aumento “tem sido de grande valia para o município, uma vez que fomenta ações do âmbito municipal e destina recursos atrelados à produção, oportunizando a ampliação de ações no âmbito do município.”

Balanço

Ao todo, a prefeitura teve R$ 186 milhões em despesas na Saúde nos oito primeiros meses deste ano. Houve um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2023, quando o Executivo aplicou R$ 158,8 milhões nesse setor.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ao falar sobre os valores aplicados entre janeiro e agosto deste ano, Pensuti destacou a entrega de novas unidades: os complexos regionais do Pérola e do Europa, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil e o Centro de Referência da Saúde da Mulher.

Ele também citou a contratação de novos profissionais. “Trabalhamos uma questão muito grande dos exames do município, realizando mais de 200 mil exames, e também aumentamos o número de cirurgias”, acrescentou.