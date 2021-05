Recuperadas após furto em Santa Bárbara, doses de vacina não podem ser usadas

As doses de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) recuperadas após furto ocorrido em 14 de abril, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, não poderão ser usadas.

A prefeitura pediu análise da qualidade e condição de uso das 25 doses, mas o parecer foi desfavorável. O Executivo já solicitou a reposição das vacinas ao Governo do Estado.

Doses foram furtadas na UBS do Mollon, em Santa Bárbara – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

“As doses foram avaliadas pelo serviço técnico regional responsável pelos imunobiológicos, que emitiu parecer desfavorável à utilização das doses. Em virtude das perdas, a Secretaria de Saúde solicitou a reposição das vacinas junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica – Campinas e aguarda os desdobramentos”, diz a nota da prefeitura sobre o caso.

Questionada a Secretaria de Saúde do Estado disse que ainda não foi notificada por Santa Bárbara sobre o pedido. A prefeitura não informou quando recebeu o resultado da análise e quando fez o pedido ao Estado.

No furto, os criminosos desligaram os fios de energia da unidade para impedir o alarme de acionar e levaram 25 doses de vacina da Oxford/AstraZeneca, além de 162 doses de outras vacinas, sendo 160 contra a gripe.

Policiais do 2º DP (Distrito Policial) encontraram as doses no mesmo dia, dentro de um cooler que pertence à UBS, após denúncia anônima.

As vacinas estavam numa área em que as pessoas costumam descartar lixo, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no prolongamento da Rua do Cobre, onde a UBS fica localizada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as investigações prosseguem pelo 2º DP de Santa Bárbara, mas sem novidades na busca pelos autores do crime.

No fim de fevereiro, outro posto de saúde da cidade, do Jardim Laudissi, teve fiação furtada, o que levantou a possibilidade de ter afetado o armazenamento de 47 vacinas na ocasião. Porém, depois foi constatado, após estudo, que as vacinas da unidade não foram afetadas.

Comissão cobra retorno

A Comissão de Representação e Acompanhamento da Imunização contra Covid-19 da Câmara Municipal, presidida por Esther Moraes (PL), e com a participação de Bachin Jr (MDB) e Nilson Araújo Radialista (PSD), cobra retorno e reunião com a prefeitura.

Comissão que acompanha vacinação se pronunciou nesta quinta – Foto: Divulgação

Um ofício foi enviado em 13 de maio para as secretarias municipais de Saúde e governo solicitando informações sobre a vacinação, mas sem resposta. Dentre elas, a disponibilidade da CoronaVac e o número de profissionais da saúde e da educação que ainda não receberam a vacina.

Os vereadores pediram uma nova reunião com a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, para esclarecerem sobre a vacinação dos profissionais que atuam no transporte coletivo, que ainda não começou na cidade, e para discutir o mapeamento da imunização.

A comissão indicou a criação de novo ponto de vacinação para moradores da região do Mollon, “uma vez que os pontos de vacinação estão distantes deste bairro, o que tem gerado superlotação na UBS local”.