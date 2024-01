Apenas 30% das recepcionistas e controladores de acesso terceirizados, que atuam em 24 unidades municipais de saúde de Santa Bárbara d’Oeste, estão trabalhando. Eles já paralisaram as atividades por um dia no início do mês e novamente decidiram pela paralisação parcial desde a última quinta-feira (11), devido à falta de pagamento do 13° salário e do auxílio-alimentação.

Um grupo de funcionários esteve na câmara nesta terça-feira e se reuniu com todos os vereadores e os representantes do Siemaco (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços), pedindo que a prefeitura faça um depósito em juízo para o recebimento dos salários.

Grupo pediu ajuda aos vereadores durante a sessão da câmara desta terça – Foto: Divulgação

Após pedido do vereador Eliel Miranda (PSD), a recepcionista do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos Karen Vitória da Silva usou a tribuna e disse que a situação está complicada para a maioria dos funcionários.

“A empresa alega que não tem o dinheiro em caixa para realizar os pagamentos, pedimos que a prefeitura nos ajude e depois tente reaver o valor com a empresa”, disse Karen.

A parlamentar Esther Moraes (PL) fez uma indicação à prefeitura para que os funcionários possam ser atendidos em caráter emergencial pelo Fundo Social de Solidariedade, com o fornecimento de cestas básicas.

“Também pedi que serviço social e o jurídico vejam a possibilidade de fornecer uma passagem social”, diz Esther.

A administração municipal afirmou ao LIBERAL que os repasses à empresa Franpav Construtora, responsável pelos terceirizados, está em dia.

A reportagem tentou contato com a empresa por um número de telefone existente no site da própria Franpav, mas nenhum responsável foi localizado na tarde desta terça.