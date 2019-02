Recém-liberada, avenida registra três acidentes em 2 dias

Liberado no último sábado, o prolongamento da Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, registrou três acidentes em apenas dois dias. Todos ocorreram na mesma rotatória, a primeira no sentido Americana-Santa Bárbara, e de maneira similar: os motoristas não conseguiram frear e passaram por cima da rotatória, sendo que um deles caiu no barranco.

Nesta segunda-feira, funcionários da secretaria de Trânsito estavam pintando as guias da rotatória de amarelo para “alertar” os motoristas. Servidores ouvidos pelo LIBERAL apontaram que o primeiro acidente ocorreu no sábado, quando o motorista de uma caminhonete não conseguiu frear, passou por cima da rotatória e caiu no barranco. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Já o segundo ocorreu na madrugada de sábado para domingo, quando um motociclista se perdeu, invadiu a rotatória e caiu; um tênis dele ainda estava na rotatória nessa segunda. O último acidente também envolveu um motociclista na tarde desse domingo. Ele não conseguiu frear e subiu na rotatória, derrubando uma muda de árvore plantada por funcionários da prefeitura.

Ao longo da via existem diversas placas de sinalização com o limite de velocidade, que varia de 40 km/h até 60 km/h. Não há lombadas. O trecho faz parte do Corredor Metropolitano Biléo Soares, da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste, Rômulo Gobbi, a pintura da guia foi uma reação imediata aos acidentes. “Quem fez aquilo (acidentes) com certeza não estava na velocidade permitida na via. As providências foram tomadas imediatamente para chamar a atenção daquele pedaço, daquela rotatória, para que as pessoas mais distraídas consigam evitar o acidente”, disse.

O secretário também garantiu que a via está entre as que devem ser contempladas com radares. A licitação para contratação de uma nova empresa está em andamento; a cidade está sem radares desde março de 2018.

A EMTU informou que implantou “toda a sinalização prevista em projeto”.