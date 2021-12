Reajuste no Bolsa Creche traz alívio a conveniadas em Santa Bárbara

A possibilidade do valor do Programa Bolsa Creche subir de R$ 564,51 para 790,30 está gerando expectativas positivas nas unidades de ensino conveniadas de Santa Bárbara d’Oeste. O projeto, de autoria do prefeito Rafael Piovezan (PV), propõe um aumento de 40% no valor de 90 vagas para berçários e 240 para maternal I.

A proposta foi protocolada na Câmara na semana passada e, diferente do que foi informado pelo LIBERAL na última terça-feira (15), o projeto ainda não foi votado pelos vereadores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A aprovação do reajuste é o que Viviane Pereira mais espera. “Depois de um período de pandemia, um projeto que propõe um reajuste de 40 %, mesmo que seja para duas turmas, já faz uma grande diferença”, afirmou.

Coordenadora da creche Sonho Encantado, ela é uma das lideranças de um coletivo da cidade que vem buscando melhorias para as creches por meio de negociações com o poder público.

Ao LIBERAL, Viviane explicou que o aumento dos valores é importante porque vai trazer um alívio para as contas das creches ao mesmo tempo que aumentam as chances da instituição fazer novos investimentos.

“Existem gastos que a gente não consegue fugir, como aluguel, que teve alta de 25% neste ano, encargos trabalhistas, internet, e luz que subiu muito. Qualquer reforma no prédio, o gasto dobra por causa dos materiais. Mão de obra também ficou mais cara. Oferecemos cinco refeições diárias, então também gastamos com alimentação e nutricionista”, afirmou.

Segundo a pedagoga, faz sentido o reajuste ser destinado para berçário e maternal I porque são os dois grupos que mais dão custos para as unidades. “Nesta faixa etária, as crianças são mais dependentes dos cuidados de funcionários para tomar banho, ir ao banheiro, comer, tomar mamadeira”, explicou.

Até por isso, ela afirma que, caso o projeto avance na Câmara, parte do que vai receber será investido na contratação de mais pessoas, na aquisição de mais materiais pedagógicos e também na manutenção do prédio da Sonho Encantado.