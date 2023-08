Rapaz é preso após ameaçar parceira com uma faca na frente da filha

Mulher de 22 anos procurou a polícia para pedir ajuda no domingo, no Jardim Europa, em Santa Bárbara

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante neste domingo (20), após ameaçar de morte a companheira com uma faca, na frente da filha deles, de apenas um ano, na casa onde moram, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da vítima, uma mulher de 22 anos, ela convive com o agressor há dois anos e dessa união nasceu a filha, que hoje tem um ano.

Ela disse também que há quatro meses havia pedido uma medida protetiva contra o parceiro, porém reatou o relacionamento.

De acordo com a mulher, neste domingo houve uma discussão entre os dois e ela disse ao companheiro que iria para a casa da mãe, enquanto ele foi para um bar.

Mais tarde, porém, ele mandou mensagem para a companheira e ficou nervoso ao saber que ela estava na casa de uma outra pessoa.

Ainda segundo a jovem, o companheiro ordenou que ela retornasse para casa.

Quando chegou no imóvel, o agressor, já com uma faca apontada para ela, pegou a criança que estava em seu colo, a colocou no chão e ordenou que a mulher fosse para o quarto.

Neste momento, a criança chorou, o homem deixou a faca na cama e pegou a filha no colo. Aproveitando a oportunidade, a mulher pegou a faca e jogou para fora da casa.

Por conta disso, o marido então a ameaçou de morte e, quando ele saiu para buscar a faca, a mulher conseguiu escapar da residência.

Ela se dirigiu a uma base da PM (Polícia Militar) e pediu ajuda aos policiais, informando sobre a ameaça e também sobre a sua filha, que continuava na casa com o agressor.

Os policiais foram ao endereço e lá o jovem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força e algemas.

Depois de receber cuidados médico no Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara, ele foi apresentado no plantão policial do município e acabou autuado em flagrante por ameaça, violência doméstica e resistência.