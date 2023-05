Rapaz de SB que teve 50% do corpo queimado aguarda por transferência

Higor Fernandes se queimou ao tentar acender uma churrasqueira com álcool

O auxiliar de serviços gerais Higor Fernandes, de 26 anos, está há quatro dias esperando por uma vaga para o tratamento intensivo de queimados. O rapaz teve mais de 50% do corpo queimado em um acidente na última quinta-feira (27), em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a avó da vítima, Rosária Ridolfi, o jovem tentava acender uma churrasqueira com álcool em um bar de Santa Bárbara, quando a chama se alastrou e atingiu o corpo dele. Após ser socorrido, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Higor Fernandes está na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara – Foto: Reprodução / Facebook

“A gente está preocupado com o tratamento do Higor, ele deveria estar em um local especializado, com tratamento adequado, mas mal conseguimos informações sobre a saúde dele”, disse ao LIBERAL.

A família gostaria que ele fosse transferido para a Santa Casa de Limeira, hospital referência em tratamento de queimados na região, já que a unidade barbarense não possui essa especialidade.

De acordo com a Santa Casa, Igor está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e aguarda por uma vaga para ser transferido à uma unidade que possa realizar um tratamento intensivo para queimados.

Ao LIBERAL, a Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde) do governo estadual informou que monitora o jovem e que ele “está sendo devidamente assistido e será encaminhado para serviço de referência”.

Além disso, a central alega que busca vagas disponíveis em diversas unidades, não apenas estaduais, e que prioriza os casos mais graves e urgentes.