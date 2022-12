Rafael Piovezan sugere que Trem Intercidades vá até Piracicaba

Chefe de Executivo falou sobre o assunto em entrevista à Rádio Clube - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), sugeriu nesta sexta-feira que o projeto do Trem Intercidades também inclua Piracicaba.

Dessa forma, o transporte também passaria por Santa Bárbara. Atualmente, o planejamento do governo estadual prevê uma linha de São Paulo a Americana.

“Nós deveríamos incluir não só Americana nesse Trem Intercidades. Tinha de pensar que ele tivesse um prolongamento, uma linha, que chegasse a Piracicaba, porque Piracicaba já é um núcleo também, é uma região metropolitana”, afirmou o chefe de Executivo durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ele citou que existem moradores de Piracicaba que trabalham em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, e vice-versa.

Em setembro, durante campanha para a eleição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSDB), já havia levantado a possibilidade de inclusão de Santa Bárbara no projeto. Alckmin apontou que essa questão dependia do governo federal, do qual ele fará parte a partir de 2023.