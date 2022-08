Rafael Piovezan quer alterar estrutura administrativa da prefeitura e do DAE

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste pretende alterar a estrutura administrativa do Poder Público e do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Os projetos de lei complementar que tratam do assunto foram protocolados em regime de urgência, na Câmara Municipal, na última sexta-feira, dia 19. Com isso, as proposituras devem ser votadas no prazo máximo de 45 dias.

Uma das proposituras altera as leis complementares 126/2011 e 228/2015, que tratam, respectivamente, sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de empregos, salários, carreira e avaliação de desempenho dos servidores do DAE; e do quadro de empregos em comissão e sobre as funções de confiança da autarquia.

As alterações, segundo o prefeito Rafael Piovezan (PV), foram solicitadas pela Divisão de Recursos Humanos do DAE e pelas diretorias, que compreendem, de forma técnica, as necessidades da autarquia.

A outra propositura altera a lei municipal 3922/2017, que dispõe sobre a organização administrativa da prefeitura, e as leis complementares 66/2009, 171/2013 e 215/2015, as quais tratam, respectivamente, sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores; o quadro de funções de confiança do Poder Público; e o quadro da estrutura administrativa superior do Executivo Municipal, bem como do regramento da ocupação dos empregos em comissão e das funções gratificadas.

Câmara recebeu os projetos da prefeitura na última semana – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Na exposição de motivos desse segundo projeto, o prefeito afirma que, dentre as previsões contidas na proposta está a instituição da Procuradoria do Município, que será chefiada por procurador de carreira.

Além disso, a propositura contempla ainda alterações pontuais na estrutura administrativa, como extinção e criação de cargos públicos, visando reorganizar os serviços prestados pela administração, especialmente aqueles que abrangem a Secretaria Municipal de Saúde.

Rafael Piovezan também destaca o aumento de vagas para diversas áreas de atividades permanentes, o que permite, oportunamente, a ampliação do quadro de efetivos de acordo com a necessidade e condições orçamentárias, respeitando-se os limites legais.