Rafael Piovezan perde maioria e sofre ofensivas na Câmara de Santa Bárbara

Atualmente, o cenário da Casa de Leis da cidade é de dez vereadores entre oposição e “independentes” - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) vem sofrendo várias ofensivas durante as sessões da câmara, após a troca na presidência da Casa, que ocorreu em dezembro. A nova liderança, o vereador Paulo Monaro, apesar de ser do mesmo partido, tem sido um dos grandes críticos da administração municipal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Desde então, o prefeito teve uma debandada de parlamentares que anteriormente integravam sua base. Na antiga presidência da Casa, Piovezan tinha apenas cinco vereadores de oposição, do total de 19.

Ao contrário de outros prefeitos da RPT (Região do Polo Têxtil) que interferiram na câmara, indiretamente, indicando seu candidato, Piovezan não apoiou diretamente Monaro ou Carlos Fontes (União Brasil), candidato derrotado na disputa pela presidência. O antigo presidente da câmara e líder do governo Joel do Gás (PV) assumiu a Secretaria de Governo.

Atualmente, o cenário da Casa de Leis da cidade é de dez vereadores entre oposição e “independentes”. Outros nove são de situação. Isac Motorista (Republicanos) é um dos mais críticos, e diz se considerar independente. O parlamentar é autor de diversos requerimentos questionando contratos de grande valor da prefeitura. Em outro, chegou a questionar a Secretaria de Governo se a pasta tinha condições para responder os pedidos de informação dos parlamentares.

Os vereadores também não têm poupado o protocolo de apurações por meio de CEI (Comissão Especial de Inquérito). Em andamento, na Casa, está a da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), para apurar falhas entre a comunicação da prefeitura e Estado.

Prefeito Rafael Piovezan (MDB) viu uma debandada de parlamentares da sua base – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

A iniciativa foi do vereador Eliel Miranda (PSD), que também pensa em propor outra sobre a destinação de verbas municipais ao Hospital Santa Bárbara. “A perda de apoio ocorreu devido ao atendimento à morosidade das tratativas e isso colaborou para a formação de um novo grupo independente na câmara”, diz Eliel.

O vereador Felipe Corá (Patriota) também protocolou outra CEI da Saúde para apurar reclamações dos atendimentos nos prontos-socorros da cidade. Na última semana, surgiu ainda a proposta de uma comissão sobre supostas irregularidades na área de Meio Ambiente.

Para Reinaldo Casimiro (Podemos), a opção de deixar a oposição foi em decorrência da falta diálogo. “Não há uma comunicação entre a administração e vereadores. Por isso, decidi deixar a situação”, afirma.

APOIO. O vereador Bachin Júnior, do MDB, faz parte da base do prefeito e foi derrotado na disputa pela presidência da Casa. “O fato de continuar na base do governo, mesmo após a derrota, vai muito além da questão partidária, onde estou filiado ao mesmo partido do prefeito. É acreditar nesse projeto administrativo que mudou a história da cidade nos últimos dez anos. É ter a certeza que continuaremos avançando com grandes projetos e ações”, afirma.

O parlamentar Juca Bortolucci (PV) ressalta que, aparentemente, Rafael tem minoria, mas a qualquer momento este quadro pode mudar, pois faz parte da política. “Apoio o Rafael porque ele foi o candidato de nossa coligação e vem dando continuidade as ações dos governos do ex-prefeito Denis Andia”, relata.

A vereadora Esther Moraes (PL) destaca que o diálogo com o prefeito se iniciou ainda na campanha eleitoral. “Podemos enumerar conquistas importantes nesse período de dois anos de trabalho: política pública sobre pobreza menstrual, proibição de símbolos racistas, proibição de agressores de mulheres e meninas de ocuparem cargos públicos, e nossa trabalho continua com autonomia, seriedade e diálogo”, afirma.

RESPOSTA. Em nota, a prefeitura informou apenas que o foco da administração municipal é trabalhar e melhorar a vida do cidadão barbarense. “O trabalho, inclusive, tem proporcionado a conquista dos melhores índices da história de Santa Bárbara d’Oeste em todos os segmentos, como o fato de a cidade ser a mais segura do Estado de São Paulo, a geração de milhares de vagas de creche, o sistema de saúde robusto, a referência no esporte, lazer e cultura”, cita trecho da nota.