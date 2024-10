Rafael Piovezan é reeleito prefeito de Santa Bárbara

Biólogo terá mais quatro anos de governo ao lado do vice-prefeito Felipe Sanches

Rafael Piovezan, reeleito prefeito de Santa Bárbara - Foto: Editoria de Arte/Liberal

Rafael Piovezan (PL) vai governar Santa Bárbara d’Oeste por mais quatro anos. A reeleição foi confirmada na noite deste domingo (6) com a apuração dos votos.

Veja como ficou a votação, com 100% das urnas apuradas.

– Rafael Piovezan (PL) | 56.735 votos | 57,71%

– Dr. José (União) | 32.864 votos | 33,43%

– Eliel Miranda (PSD) | 5.463 votos | 5,56%

– Vanderlei Larguesa (PT) | 3.250 votos | 3,31%

Biólogo concursado da prefeitura, Piovezan, de 42 anos, já foi vice-prefeito no segundo mandato de Denis Andia, entre 2017 e 2020, além de secretário de Meio Ambiente e diretor-superintendente do DAE.

Ele repetirá a gestão eleita em 2020, com o vice Felipe Sanches, do Republicanos. A coligação de Piovezan conta ainda com PP, MDB, PRD, DC, Mobiliza, Avante e Solidariedade.

Piovezan já se apresentava como o favorito na disputa pela prefeitura barbarense. Novamente, ele voltou a ter como principal adversário Dr. José, de quem ganhou por uma diferença de 747 votos em 2020.

Veja os resultados das últimas eleições em Santa Bárbara

2020

Rafael Piovezan (PV) – 43,15%

Dr. José (PSD) – 42,34%

Fabiano Pinguim (Podemos)- 9,43%

Marcos Fontes (PSL) – 5,09%

2016

Denis Andia (PV) – 54,65%

Zé Maria (DEM) – 22,22%

Mário Heins (Solidariedade) – 11,68%

Anízio Tavares (PRTB) – 5,95%

Joel Oliveira (PSDB) – 3,15%

Tonhão (PT) – 2,35%

2012

Denis Andia (PV) – 36,46%

Zé Maria (PSDB) – 28,14%

Mário Heins (PDT) – 14,53%

Larguesa (PT) – 13,38%

Luiz Romaninho (PTB) – 5,15%

Dedé Sartori (PMDB) – 2,34%

2008

Mário Heins (PDT) – 52,71%

Zé Maria (PSDB) – 47,29%

2004

Zé Maria (PSDB) – 42,63%

Mário Heins (PDT) – 33,15%

Alvaro Correa (PMDB) – 12,78%

Roberto Mantovani (PL) – 11,44%