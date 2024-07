Rafael Piovezan é oficializado candidato à reeleição em Santa Bárbara

Convenção realizada em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira, oficializou Rafael Piovezan (PL) como candidato à reeleição a prefeito em 2024.

Evento aconteceu na noite desta sexta-feira (26), em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Divulgação

Com a coligação “Trabalho por nossa cidade. Orgulho da nossa gente!”, Piovezan repetirá a dobradinha com o vice Felipe Sanches (Republicanos), e os apoios dos partidos Avante, DC, Mobiliza, MDB, PRD, PP e Solidariedade. Denis Andia, secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, compareceu ao evento, que contou com cerca de 800 pessoas.

Durante o encontro, Piovezan exibiu um vídeo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) parabenizando-o pela disputa eleitoral e reforçando o apoio do Governo do Estado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O atual prefeito barbarense afirma que conseguiu cumprir seu antigo plano de governo durante os quase quatro anos de mandato e se eleito quer dar continuidade aos projetos.

Entre eles, o acompanhamento de perto, junto com o Governo do Estado, da implantação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica do Hospital Santa Bárbara. Ele ainda pretende realizar outras benfeitorias nas imediações do Parque dos Ipês.

Recém-filiado ao PL, Rafael disse que não vai realizar uma política de extremismos, pois contará com o apoio tanto do Governo do Estado como do Governo Federal.

Apoiador de Piovezan, Andia ocupa uma secretaria importante, que trouxe mais de R$ 80 milhões em recursos para a cidade em um período de 15 meses.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Felipe Sanches destacou sua parceria com Piovezan. “Iremos seguir com projetos que estão sendo realizados, e continuamos com as ações para trazer mais obras.”

Recursos

Durante a solenidade, Andia fez o anúncio de R$ 17 milhões em recursos em saneamento para Santa Bárbara, por meio do Novo PAC Seleções, anunciado nesta sexta pelo governo federal.

“A verba será direcionada ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) para realizar melhorias no abastecimento de água em várias regiões, entre elas o Jardim das Orquídeas, Parque do Lago, Vista Alegre e Jardim Santa Rosa”.