Radares voltam a operar em Santa Bárbara d’Oeste a partir de sexta-feira

Depois de mais de um ano desativados, 18 radares vão voltar a ser ligados em sete das principais avenidas de Santa Bárbara d’Oeste a partir desta sexta-feira (10). Os aparelhos de fiscalização não estavam funcionando desde outubro de 2020 em função de um imbróglio judicial que envolveu as duas empresas que disputaram a licitação para operar o serviço.

O limite de velocidade nos pontos de fiscalização vai variar entre 50 km/h e 70 km/h. Confira:

AVENIDA VELOCIDADE Santa Bárbara 70 km/h São Paulo 60 km/h Prefeito Isaías Romano 50km/h Corifeu de Azevedo Marques 50km/h Bandeirantes 50km/h Alfredo Contatto 50km/h Amizade 50km/h Ao todo, sete vias de Santa Bárbara vão contar com a fiscalização

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, explica que o aumento da fiscalização tem por objetivo oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.

“Os equipamentos cumprem o papel de fiscalizar a velocidade dos veículos e são necessários para a redução de acidentes”, argumentou.

Segundo o levantamento da Secretaria e Segurança Pública do Estado de São Paulo, a cidade registrou, em 2020, 19 casos de homicídio culposo por acidente, a maior taxa desde 2012 para este tipo de ocorrência.

A empresa responsável pelo serviço é a DCT, que assinou um acordo com a prefeitura em agosto de R$ 1,37 milhão e só estava esperando uma aferição dos aparelhos eletrônicos para religar os radares.

Fim de novela

A volta do funcionamento dos radares indica ser o capítulo final de uma novela jurídica que vinha se arrastando desde 2018, quando o contrato com a empresa DCT, então responsável pela operação do serviço, venceu em fevereiro daquele ano e a prefeitura teve que abrir novo processo de licitação.

Dois dos editais foram suspensos para revisão técnica. No terceiro, em fevereiro do ano passado, a DCT se candidatou novamente e foi a vencedora do certame.

Em março, a Perkons, outra empresa que estava na disputa, apresentou um mandado de segurança que acusava a DCT de não ter comprovação de capacidade técnica para operar o serviço. A Perkons então foi convocada pela prefeitura em junho de 2020 e os radares voltaram a funcionar.

A DCT recorreu da decisão e, três meses depois, conseguiu comprovar capacidade para realizar a fiscalização do trânsito da cidade. A empresa alegou também que o processo estava em tramitação quando a prefeitura revogou a sua habilitação. A justiça determinou o cancelamento do contrato com a Perkons e passou o serviço novamente para as mãos da DCT.