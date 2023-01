Radares de velocidade aplicam 116 multas por dia em Santa Bárbara

Desde a retomada das operações, em dezembro de 2021, até novembro de 2022, os radares de velocidade de Santa Bárbara d’Oeste aplicaram 116 multas por dia. No mesmo período, também foram flagradas 2.399 infrações de avanço semafórico, segundo a prefeitura.

Um dos locais com mais infrações fica no cruzamento das avenidas Santa Bárbara com Juvenal Siqueira Santos, no Dodson, área com grande fluxo de veículos. O trecho faz a ligação entre a cidade e Americana, bem como o acesso aos moradores da região do Souza Queiroz.

Ainda conforme a administração, outro ponto com alto índice de multas fica entre as avenidas Amizade e São Paulo. O equipamento registra tanto excesso de velocidade como avanço de sinal.

A coordenadora de eventos Beatriz Bento de Oliveira considera que a implantação desse radar foi positiva, pois coibiu os abusos dos motoristas. “A medida ajudou a evitar acidentes no cruzamento que é muito movimentado”, afirma.

Prefeitura de Santa Bárbara diz que radares colaboram na redução de acidentes – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O frentista Diego Henrique Rabelo relata que o equipamento ajudou no avanço de sinal. “Alguns motoristas não respeitavam a sinalização. Bastava mudar o sinal para amarelo, que ao invés de reduzirem, os motoristas aceleravam mais e frequentemente ocorriam acidentes”, diz.

FLUXO. O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, explica que os dois pontos com maior concentração de multas no período ficam em locais com grande fluxo de veículos.

“Nós verificamos que as sinalizações estão adequadas. Consideramos que o maior número de multas se deve pela quantidade de veículos que circulam nas respectivas regiões.”

Outro ponto com grande registro de multas fica no radar instalado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, próximo ao Parque dos Ipês, cuja velocidade máxima é de 50 km/h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Os radares colocados com pressupostos de multa têm a função de que o motorista seja educado ou reeducado. Outro fator importante é evitar os registros de acidentes. Temos constatado a diminuição desse tipo de ocorrência desde 2012”, afirma Gobbi.

O secretário enfatiza ainda que a cidade tem adotados outras medidas de engenharia de trânsito como semáforos e lombadas em regiões com grande número de acidentes.

“Outro fator é o diagnóstico que é realizado desde 2013, quando ocorre mais de um acidente são feitas medidas de contenção desses casos”.