Quermesse de São João Batista, no Mollon, começou nos anos 80 para a construção da igreja

Paróquia do Mollon, que recebe festa em homenagem ao padroeiro - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Festa do Padroeiro São João Batista é uma celebração marcante para a comunidade católica do bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. A paróquia, que carrega o nome do santo, começou a organizar este evento por volta de 1980, ainda quando era apenas uma Capela Curada. A iniciativa nasceu com o objetivo de construir a igreja, incentivada pelo então Padre João Rodrigues.

André Aparecido de Souza, coordenador da equipe da festa deste ano, destaca que a festa, realizada no pátio social da paróquia, expandirá para o estacionamento da igreja. Entre os eventos religiosos mais esperados estão a tradicional fogueira e o levantamento do mastro de São João, símbolos profundos da fé em um dos padroeiros mais queridos da Igreja Católica.

A programação religiosa da festa contempla momentos significativos. No dia 23 de junho, véspera de São João, será realizada a missa das 18h30, seguida pelo levantamento do mastro com a bandeira de São João e o acendimento da fogueira. No dia de São João, 24 de junho, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas do bairro, carregando a imagem do padroeiro.

André Aparecido de Souza iniciou sua jornada na comunidade aos seis anos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Este ano, segundo André, a festa traz inovações para melhorar a experiência dos participantes. A compra de produtos e serviços será facilitada por um novo sistema de fichas eletrônicas, utilizando máquinas de cartão. Isso visa aumentar a segurança e a praticidade tanto para os visitantes quanto para a equipe de trabalho.

Programação religiosa

Os festejos religiosos incluem o tradicional Tríduo de São João, que ocorrerá de 21 a 23 de junho, culminando na grande Festa Litúrgica de São João Batista no dia 24 de junho.

No aspecto social, a festa terá o bolo do padroeiro no dia 23 de junho, um doce que simboliza a união e a celebração da comunidade. Outro destaque é o Show de Prêmios, programado para domingo, 16 de junho, prometendo muita diversão e interação entre os participantes.

Ao longo dos anos, a Festa de São João Batista passou por diversas transformações. “Como tudo na nossa vida, as coisas vão se atualizando e se transformando”, comenta André. A festa, que anteriormente acontecia apenas um dia, agora se estenderá por três dias, ampliando as oportunidades de celebração e confraternização.