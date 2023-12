Prefeito de Santa Bárbara entende que a situação da casa do União Barbarense tomou cunho político

“Querem buscar algum culpado”. Foi dessa forma que o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), definiu a situação do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, a casa do União Barbarense.

Prefeito Rafael Piovezan (MDB) participou do programa Liberal no Ar – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta quinta-feira (7), ele falou sobre a questão que envolve a venda e tombamento do local.

O estádio foi arrematado em leilão por R$ 11,3 milhões, em dezembro de 2021, por conta de processos trabalhistas.

Posteriormente, o clube apresentou um pedido de anulação da venda de sua propriedade.

O resultado foi uma negativa do presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Lelio Bentes Corrêa, em julho deste ano.

O tribunal é a última instância da Justiça do Trabalho. A defesa do União apresentou um último recurso, solicitando que a decisão seja analisada por um conjunto de ministros da corte superior.

Até o momento, não houve uma definição. Como uma alternativa, torcedores e vereadores da cidade iniciaram um movimento para o tombamento do estádio.

Para Piovezan, a discussão tomou cunho político. “O pessoal vê nisso um cenário político, porque querem buscar algum culpado sem fazer um olhar amplo, que eu acho que tem de ser feito. Eu tenho sempre respeito pelas instituições, não só as que compõem o legislativo, judiciário, executivo, mas também os conselhos”, afirmou.

Respeitando tradições

“É esse o olhar que estou fazendo, com muita responsabilidade e cuidado, respeitando toda a tradição e história que está por trás do União Barbarense, do estádio, mas também fazendo uma reflexão de que o clube não chegou nesse ponto sozinho. Tem uma série de pessoas que precisam ter suas causas trabalhistas quitadas”, completou o prefeito.

Em junho deste ano, o Codepasbo (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste) decidiu que o estádio Antonio Guimarães não reúne elementos que fundamentam o tombamento. Na avaliação, foi constatado que “não apresenta valor arquitetônico.”

Prioridades do governo

Por fim, Piovezan alegou que seu foco está nas necessidades do município. “Antes de qualquer processo, estou muito focado nas questões que o cidadão precisa. Precisa de uma saúde cada vez melhor, educação, emprego, infraestrutura, segurança pública. Não que seja menos importante isso, ou que eu não esteja olhando para o União, mas tenho uma necessidade e responsabilidade de administrar a cidade”, finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.