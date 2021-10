Queda de energia interrompe vacinação no Mirzinho Daniel

02 out 2021 às 08:11 • Última atualização 02 out 2021 às 08:14

Campanha ocorreu normalmente nos outros dois pontos de vacinação – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Uma queda de energia interrompeu a campanha de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) em um dos pontos de vacinação em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira (1°).

O ginásio de esportes Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco, ficou sem energia ainda de manhã, por conta de manutenção da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, “não houve nenhum prejuízo em relação às doses armazenadas no ginásio”.

As pessoas que procuraram pela imunização no local foram direcionadas para os outros dois pontos de vacinação do município, o ginásio Djaniro Pedroso, no Centro, e a Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras.

O ginásio Mirzinho volta a ser ponto de vacinação normalmente na segunda-feira (4).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Novas doses

Santa Bárbara recebeu nesta quinta-feira (30) novo lote com 5.351 doses de vacinas da AstraZeneca, Pfizer e da CoronaVac.

As doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde e darão continuidade à imunização em grupos já inseridos na Campanha.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Dia V

Neste sábado (2), a prefeitura realiza o Dia V da Vacinação, apenas na Casa de Maria, das 8h às 13h, com foco em vacinar quem está com a segunda dose pendente. Também serão aplicadas vacinas da primeira e terceira dose. Não é necessário agendamento.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (19) 3455-1654.