Quatro são pegos pela GCM após assalto a depósito e perseguição por diversos bairros de Santa Bárbara

Quatro pessoas foram pegas pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara nesta quarta-feira (17) após assaltarem um depósito de bebidas na região do Jardim Pérola. O grupo ainda tentou fugir dos GCMs por diversas ruas da região, mas foram alcançados e três deles, de 18, 19 e 26 anos foram presos e um menor, de 17 anos, foi apreendido.

Segundo informações dos guardas municipais em boletim de ocorrência, os GCMs estavam em patrulhamentos preventivo pelo bairro Jardim Pérola quando, por volta de 21h45, no cruzamento da Rua João Pessoa com a Rua do Linho, viram um carro, um GM Corsa, estacionado e uma pessoa dentro, além de outras três pessoas, todas encapuzadas, correndo em direção ao veículo.

Um dos patrulheiros então desceu da viatura para averiguar, mas quase foi atropelado pelo veículo, que arrancou do local para fugir após todos embarcarem.

Na sequência, os GCMs iniciaram a perseguição e deram sinais de parada ao longo do acompanhamento, que passou por ruas dos bairros Cidade Nova, Planalto do Sol 1 e 2, e Jardim San Marino até que, na Avenida Pastor Nascimento, conseguiram interceptar os suspeitos.

Enquanto tentavam fugir, os suspeitos ainda descartaram um simulacro, que foi recuperado pela guarda.

Com eles foram apreendidos celulares, garrafas de bebidas e R$ 360, que pegaram do comércio. Todos foram reconhecidos pela vítima e os produtos foram devolvidos ao depósito.

Os quatro foram levados ao Plantão Policial, onde os três maiores de idade foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido por roubo.