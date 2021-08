Quatro pessoas ficam feridas em acidente envolvendo três veículos na Bandeirantes

Quatro pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira (10), após um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste. Entre as vítimas estava uma criança de três anos.

Motorista parou para auxiliar em outro acidente e seu carro foi atingido na traseira por um Jeep – Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

De acordo com dados do corpo de bombeiros, o acidente ocorreu às 20h55, no km 137, sentido Limeira.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), um homem de 33 anos dirigia um Hyundai pela Bandeirantes, quando perdeu a direção do veículo após os pneus estourarem. Depois disso ele tombou na faixa de rolamento da pista.

Ao ver o acidente, o motorista de uma caminhonete Mitsubishi que tinha como passageiras uma adolescente, de 16 anos e uma criança de três anos, parou para auxiliar. Nesse momento, surgiu a Jeep Renegade, que não percebeu a presença dos outros dois carros na pista e bateu contra a traseira da caminhonete.

Com a batida, o motorista do Jeep ficou preso nas ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual de Sumaré.

Motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros – Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Já a jovem e a criança foram levadas à Santa Casa de Limeira e o motorista do carro em que estavam, ao Hospital Municipal de Americana.

O caso foi registrado no plantão de Santa Bárbara como lesão corporal culposa (quando não há intenção) na direção de veículo automotor.

Até a publicação desta reportagem, não havia atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.