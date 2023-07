Quatro pessoas ficam feridas após acidente na Avenida Santa Bárbara

Corsa bateu na traseira de um Fit que estava parado no semáforo - Foto: Reprodução - Americana em Foco

Quatro pessoas ficaram feridas, na madrugada deste domingo (2), após se envolverem em um acidente de carro, na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Entre os feridos, está uma criança de idade não divulgada.

Segundo apurou o LIBERAL, um Chevrolet Corsa e um Honda Fit colidiram, por volta de meia noite, em um trecho da avenida próximo ao Villa Multimall, no sentido Americana.

Cinco pessoas se envolveram no acidente, sendo três passageiros do Fit – uma criança e os pais – e outras duas que estavam no Corsa.

O acidente foi presenciado por uma testemunha, que relatou que o motorista do Corsa trafegava em alta velocidade pela via e colidiu com a traseira do Fit, que estava parado no semáforo.

Com a batida, ainda segundo a testemunha, o Fit foi lançado a pelo menos 70 metros de distância e parou no canteiro que dá acesso aos bairros, atingindo uma placa de sinalização. Ambos os carros ficaram bastante danificados.

Os dos veículos ficaram bem danificados com a colisão – Foto: Reprodução – Americana em Foco

As vítimas, tanto as ocupantes do Corsa quanto a mulher que estava no Fit, foram levadas ao PS (Pronto-Socorro) Afonso Ramos e a um hospital particular. Já a criança, que também estava no Fit, foi socorrida por um familiar até outra unidade de saúde particular, antes da chegada dos bombeiros.

A Polícia Militar esteve no local e auxiliou nos trabalhos, interditando a via e também fazendo o registro dos fatos. O acidente será investigado pela Polícia Civil.