Quatro chaves ‘mixas’ são apreendidas pela PM em SB

Foto: Polícia Militar/Divulgação

A PM (Polícia Militar) encontrou, na noite de domingo (4), quatro chaves do tipo ‘mixa’, usadas para a prática de furto de veículos. Elas foram apresentadas ao Plantão Policial e apreendidas. O homem que estava com elas foi liberado, já que naquele momento não havia nenhum registro de furto de carros na cidade.

De acordo com a corporação, o suspeito, um auxiliar de mecânico de 27 anos, foi visto pelos militares na Rua Prudente de Moraes, no Centro, por volta das 20h. Conhecido pela PM por envolvimento em furto de veículos e por já ter fugido de abordagens policiais, ele foi revistado. As chaves foram encontradas no bolso de sua bermuda.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial. Foi constatado que o homem possui antecedentes criminais, mas não estava sendo procurado. Ele foi liberado e as chaves ficaram apreendidas.