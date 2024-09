Quase 16 mil pessoas participam de sorteio de 372 apartamentos da CDHU

Emoção e expectativa marcaram o sorteio de 372 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta quinta-feira (5), no Estádio do União Barbarense.

Compareceram ao evento 15.896 candidatos que se inscreveram para conseguir o primeiro imóvel próprio. As moradias populares estão sendo construídas na região do Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Quase 16 mil pessoas estiveram no estádio do União Barbarense para acompanhar o sorteio – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Ticiane Costa D’Aloia, diretora de Atendimento Habitacional da CDHU enfatizou que as entregas serão realizadas em duas etapas: 186 unidades até novembro de 2024 e o restante até novembro de 2025.

A primeira sorteada foi a dona de casa Gislaine Moreira Viana, de 28 anos. Ela cria sozinha quatro filhos de 12, 6, 4 e 7 meses. “Quando ouvi meu nome fiquei muito emocionada. É a realização de meu grande sonho de sair do aluguel.”

Ajuda

A dona de casa Caroline Patrícia Gomes da Silva, 36, passou mal e precisou ser atendida pelos socorristas que estavam no local. Depois de se acalmar, ela conseguiu chegar até aos servidores para pegar o envelope com o seu contrato.

“Não consegui conter a emoção quando ouvi o meu nome. Quero ir para a minha casa com meus filhos”, afirmou a Caroline, que também é mãe de uma jovem de 20 anos, que tem paralisia, além de outros dois de 10 e 1 ano.

Para a aposentada Diva de Oliveira, 56, o sorteio representou uma oportunidade de mudar de vida. “Morava de aluguel com meu marido cadeirante e a cada mês era uma luta para conseguir pagar as contas. O dia de hoje para mim está marcado no coração.”

Aos 71 anos, a aposentada Olga Augusta Cruz, finalmente conseguiu realizar seu sonho de sair do aluguel.

“Pela primeira vez na vida vou morar em meu apartamento. Há 20 anos moro com meu filho, nora e três netas e agora posso levá-los para morarem comigo.”

Sorteio aconteceu nesta quinta-feira e foi marcado pela emoção dos contemplados – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O pedreiro Jaime de Toledo, 59, afirma que conseguiu seu imóvel próprio, onde pretende morar sozinho. “Infelizmente minha esposa morreu há três anos e ainda estou tentando me acostumar a viver sem ela. Quando nos conhecemos, tínhamos 15 anos. Sei que lá do céu ela me ajudou.”

Análise

De acordo com a CDHU, os documentos dos sorteados ainda serão analisados com rigor, pois o programa tem a finalidade de atender quem não tem casa.

“Esperamos que as pessoas aproveitem essa oportunidade, que não usem para aspectos financeiros, pois quem eventualmente vender o imóvel, não poderá se inscrever novamente”, destacou a diretora.

Obrigatoriamente, os 372 candidatos que foram sorteados tinham que comparecer pessoalmente para pegarem os respectivos contratos, caso contrário seriam desclassificados, com exceção dos suplentes sorteados.

A secretária de Promoção Social de Santa Bárbara, Maria Cristina da Silva disse que ficou muito feliz de participar do evento.

“O ideal seria que todas as pessoas fossem contempladas, mas continuaremos trabalhando bastante para conseguirmos mais unidades”.