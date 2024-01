Quadro de saúde de secretária de Santa Bárbara piorou após infecções por Covid-19 e dengue

Sepultamento ocorreu na tarde desta segunda - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O quadro de saúde da secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, que morreu neste domingo (14), piorou após ela ter três infecções por Covid-19 e quatro por dengue.

Ela sofria de SAF (Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide) catastrófica, que é uma doença rara e autoimune.

Segundo amigos, Lucimeire foi internada em um hospital particular há pelo menos duas semanas, com falta de ar. Antes, telefonou aos amigos de trabalho dizendo que precisaria ficar alguns dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com a expectativa de se recuperar em alguns dias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, o quadro dela piorou. A secretária sofreu hemorragia e precisou ser intubada, situação que ela sempre temeu. Mesmo quando teve complicações da Covid-19, ela insistiu para que não fosse intubada, porque tinha medo de que não voltaria.

A secretária não resistiu e morreu na noite de domingo. Ela deixou o marido, além de dois filhos, de 14 e 20 anos. A prefeitura e a câmara decretaram luto oficial de sete dias na cidade.

Cortejo foi realizado para homenagear Lucimeire – Foto: Claudeci Junior/Liberal

No velório, que começou às 10h30 desta segunda, no Velório Municipal Berto Lira, familiares, amigos, colegas de trabalho e autoridades compareceram para se despedir de Lucimeire.

O administrador do Hospital Santa Bárbara, Nei Mascarenhas, amigo pessoal e de trabalho de Lucimeire, lamentou a morte e afirmou que a secretária deixou um legado de profissionalismo e de humanidade, pois ela sempre amou as pessoas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Nós nos conhecemos em 2005. Na época, ela nem imaginava que um dia seria secretária. Desde sempre, sempre se dedicou para ajudar as pessoas. Ela sempre teve dedicação em tudo o que fazia, seja no trabalho, com as pessoas e com a família”, diz.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan (MDB), Lucimeire assumiu diferentes cargos na administração municipal e, ao longo dessa história, sempre teve o objetivo de trabalhar pelo próximo.

“Ela é uma peça rara, que a gente encontra poucas vezes na vida. Uma servidora de carreira que eu tive o privilégio de trabalhar junto, de acompanhar por onde ela passou, sempre deixando coisas boas. Foi uma honra de poder dividir com ela e tantos anos da minha vida”, afirma.

Servidora pública concursada desde 1999, Lucimeire atuou na Prefeitura de Santa Bárbara como assistente social de Saúde, coordenadora do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, do Serviço Social de Saúde, do Centro Médico de Especialidades e do Centro Regulador e foi diretora de Gestão Estratégica em Saúde.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em 2016, ela assumiu a Secretaria de Saúde, ainda sob a gestão de Denis Andia (MDB), e permaneceu no cargo quando o prefeito Rafael Piovezan (MDB) foi eleito.

“Foi uma relação de trabalho, que o tempo lapidou como uma grande amizade. No trabalho teve uma entrega espiritual. Tenho um sentimento profundo de gratidão por tudo o que ela fez pela amizade. Desejo conforto, força e as bençãos de Deus para a sua família. Foi a matriarca dessa família tão bonita que deixou um legado de inspiração para todos nós que trabalhamos na vida pública”, afirma Denis, atualmente secretário nacional de Mobilidade Urbana.

Lucimeire foi sepultada na tarde desta segunda, no Cemitério Campo da Ressureição, em Santa Bárbara.