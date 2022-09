Quadrilha que assaltou loja de carros sabia nomes e queria dinheiro do cofre

Testemunha falou nesta quarta-feira à polícia sobre a ação do grupo no estabelecimento

A quadrilha que assaltou uma loja de carros de luxo, na manhã de terça-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, sabia os nomes dos funcionários e pedia pelo dinheiro que estaria em um cofre. As informações constam em depoimento de testemunha à polícia, de acordo com os documentos que o LIBERAL teve acesso.

O roubo ocorreu por volta das 10 horas na Dupay Imports, na Avenida Juscelino Kubitschek, na região do Distrito Industrial. A ação teve a participação de quatro homens, que chegaram em um SUV Honda HR-V. Com a chegada dos policiais, três deles conseguiram fugir em uma Kombi e um deles foi preso, após ser baleado.

Carro foi atingido por disparos e um homem foi preso – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

De acordo com o relato, dois ladrões levaram os oito funcionários ao escritório de vendas, todos amarrados e virados contra a parede. Depois, eles perguntaram se no local havia cofre e pegaram os celulares das vítimas.

Eles queriam saber qual era o aparelho do sócio da revenda, já que era quem possuía o Pìx. Um dos homens realizou uma transferência de R$ 29,9 mil. A testemunha disse, ainda, aos policiais que desconfia que alguém tenha passado as informações da loja porque a dupla sabia os nomes dos vendedores, como também dos familiares dos sócios da empresa.

De acordo com o delegado do 3º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, Gabriel Fagundes de Toledo Neto, os criminosos estavam interessados no dinheiro. “Eles não queriam os veículos, mas o numerário do cofre para levar o dinheiro de movimento da agência”, avaliou.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou na loja as equipes encontraram o veículo dos suspeitos nos fundos. Três deles fugiram pelos fundos em uma Kombi roubada. Um dos ladrões tentou fugir com o SUV, mas foi baleado.

De acordo com a advogada que defende esse suspeito, Mariane Campos da Silva Bacchin, ele tem 26 anos e reside em São Paulo. Até ontem, o homem continuava internado no Hospital Santa Bárbara.