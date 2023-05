Quadrilha explode carro forte e rouba dinheiro na SP-304, em Santa Bárbara

Quadrilha explodiu e roubou carro forte na SP-304 – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Uma quadrilha explodiu um carro forte e roubou o dinheiro que o veículo levava no início da noite desta terça-feira, no quilômetro 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Anhanguera, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os criminosos utilizaram dois ônibus para conseguirem parar o carro forte e, ao atirarem contra os coletivos, feriram duas pessoas. Uma das vítimas foi baleada na perna, enquanto a outra foi atingida no abdômen. Ambas foram feridas sem gravidade.

A quadrilha conseguiu tomar o carro forte e utilizou explosivos para acessar o compartimento de dinheiro. Ao menos dois malotes foram levados pelo bando.

A polícia encontrou um dos carros utilizados pelos criminosos, um Hyundai Crreta, abandonado no quilômetro 128 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) com explosivos dentro. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para lidar com o material encontrado no automóvel.

O helicóptero Águia da PM e outras forças policiais realizam buscas pelos assaltantes, que conseguiram fugir.

*Notícia em atualização.