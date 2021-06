Psicólogas ouvem pais de alunos em Santa Bárbara

Os desafios trazidos pela pandemia para a rotina de pais e alunos de escolas municipais de Santa Bárbara d’Oeste têm sido pauta de um grupo de psicólogas da prefeitura. Desde março, uma iniciativa da rede de ensino local tem promovido acolhimento e escuta das famílias. No total, já foram mais de 400 famílias atendidas.

A secretária municipal de Educação Tânia Mara (acima) junto a integrantes do grupo de psicologia escolar da rede barbarense de ensino

Secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva diz que o programa surgiu no decorrer da pandemia e seu agravamento. “A gente viu a necessidade de acolhimento, tanto dos profissionais de educação, mas também dos pais, que se viram na condição de terem que se tornar professores”, comentou, em entrevista ao LIBERAL.

Os encontros têm ocorrido de maneira on-line. Uma das integrantes da equipe, a psicóloga Priscila Sérgio Martins diz que a percepção de que os pais buscavam meios de lidar com os filhos em casa, por conta das restrições, fez com que surgissem as conversas, que também foram estendidas a famílias com alunos na educação especial.

Denominado “E a saúde mental dos pais, quem se preocupa?”, o programa tem momentos de reflexão, trocas de experiência e auxílio emocional que se juntam aos relatos dos desafios das famílias.

“Quando eu percebo que a minha dificuldade também é a dificuldade do outro, e que o outro está conseguindo amenizar de alguma forma essa dor, a pessoa aciona mecanismos criativos e passa a ver a situação com outro olhar. É como se a gente pudesse possibilitar um olhar mais ampliado”, comenta Priscila.

Hoje, Santa Bárbara tem cerca de 15 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. As aulas têm ocorrido com restrição de até 35% da capacidade de atendimento. Segundo a secretária, o retorno gradual tem sido positivo.

Para Tânia, o medo de parte dos pais em ainda não permitir a volta dos filhos às escolas significa prudência e cuidado, mas é preciso que todos entendam a importância do ensino e o processo de retomada.