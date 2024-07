PSD oficializa candidatura de Eliel Miranda à eleição para prefeito de Santa Bárbara

O diretório municipal do PSD em Santa Bárbara d’Oeste confirmou, nesta segunda-feira (22), a candidatura de Eliel Miranda para prefeitura, com chapa pura, com o vice Elinaldo Pita, que é pastor da Igreja Batista Memorial, pela coligação “Santa Bárbara Mais Próxima”. O grupo conta com o apoio do PDT e PRTB.

Eliel (à esquerda) e pastor Elinaldo Pita foram oficializados nesta segunda-feira – Foto: Valter Guarnieri/Divulgação

Eliel Miranda é vereador, guarda civil municipal em atividade em Paulínia e suplente de deputado federal com a mesma sigla. Ele teve 50.875 votos em 442 cidades na eleição de 2022, segundo levantamento do LIBERAL.

Sua aspiração política começou em 2006, quando foi corregedor, pela GCM de Santa Bárbara d’Oeste e depois como secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, na gestão do prefeito Mario Heins (PDT) .

A criação de um espaço no YouTube, o “Canal Azul Marinho”, que exibia palestras gratuitas, contribuiu para conseguir mais visibilidade com outras corporações do Estado.

O candidato à chefe do Executivo afirma que seu plano de governo traz como destaque a criação de uma subprefeitura.

“Entendemos que a cidade pode ter dois ‘prefeitos’ que poderão atuar juntos e sem vaidade, pois o nosso vice será muito atuante em funções importantes”, disse Eliel.

Experiência

O candidato a vice, pastor Pita, como é conhecido, pretende contribuir com sua experiência de mais de 20 anos de atuação na igreja.

“Por meio de nosso trabalho conseguimos fazer atendimentos oftalmológicos, com médicos contratados. Os pagamentos de salários são feitos por meio de nossas ações sociais. Conseguimos fornecer óculos a um terço do valor do mercado para as pessoas que mais precisam. Santa Bárbara tem uma receita que permite fazer um atendimento mais de perto para aqueles que precisam e é isso que pretendemos fazer”, destaca.

O presidente da câmara, Paulo Monaro, que migrou do MDB para o PSD, afirma que acredita na proposta de um novo governo para a cidade.

“Desde a sua atuação como vereador, passei a respeitar sua maneira de trabalho e entendo que é o mais preparado para ser prefeito de Santa Bárbara”, ressaltou.