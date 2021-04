PS Edison Mano atenderá apenas casos de Covid-19 a partir desta segunda

O pronto-socorro Edison Mano, em Santa Bárbara d’Oeste, passa a atender apenas casos relacionados ao novo coronavírus (Covid-19) a partir desta segunda-feira (5).

A medida, anunciada na última quarta-feira (31), também deve criar o “Complexo Covid-19”, interligando o PS ao Hospital Santa Bárbara, que é mantido pela Santa Casa de Misericórdia, com uma passagem direta pela rua Alice Aranha de Oliveira.

Isso fará com que 16 novos leitos para pacientes com o coronavírus sejam abertos no local. Destes, sete semi-intensivos (com respiradores) e nove clínicos (sem respiradores) – esses possuem estrutura para internação em caso de necessidade.

De acordo com a administração municipal barbarense, trata-se de uma reorganização da rede pública de saúde. Desta forma, todos os atendimentos para outras doenças serão realizados no PS Afonso Ramos, na Zona Leste do município.

Todas as UTI’s estão no Hospital Santa Bárbara – são 25 leitos de alta complexidade instalados no local. Já o Hospital de Campanha, instalado no campus da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), tem 13 leitos semi-intensivos (com respiradores) e 37 clínicos (sem respiradores).

“Sendo assim, pudemos reorganizar a nossa estrutura de Saúde, oferecendo os mais variados tipos de atendimento ao cidadão barbarense. Isso somente foi possível graças a toda a estrutura que Santa Bárbara d’Oeste apresenta hoje em sua saúde pública”, explicou o prefeito Rafael Piovezan.