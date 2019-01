Propostas para creches serão apresentadas nesta quarta

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta quarta-feira (16), às 14h30, a abertura de envelopes com as propostas financeiras das empresas interessadas em assumir a gestão de duas creches da cidade. Após a apuração, o resultado será publicado no Diário Oficial. Entretanto, há um prazo legal de cinco dias úteis para que as empresas entrem com recursos.

O Instituto Soleil, de Barueri, e a Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste foram aprovadas no parecer técnico para a terceirização das creches Áurea Nadir Martinelli, no Mollon 4, e Rita de Cássia Toledo Mello Salvino Alves, no Santa Rosa II. No caso da segunda unidade, há ainda uma terceira empresa aprovada: Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social.

Nos quesitos técnicos, o Instituto Soleil teve classificação superior nos dois chamamentos.

DÚVIDAS

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada desde a semana passada pelo LIBERAL sobre o destino dos profissionais concursados que trabalharam nas duas creches ano passado. Entretanto, foi informado apenas que o processo ainda está em andamento e “seguindo os trâmites previstos”.

A prefeitura não respondeu a partir de quando a terceirizada assumiria, em qual momento o processo seletivo para contratação de funcionários seria realizado e se existe a possibilidade do ano letivo começar com ambas as unidades operando com servidores municipais.