Pronto-Socorro Afonso Ramos será reformado em 2019

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta sexta-feira a licitação para reforma do Pronto-Socorro Afonso Ramos, na Zona Leste da cidade. As obras estão orçadas em R$ 334 mil e devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2019.

O projeto prevê a remoção de paredes, adaptação de salas para a instalação de ar condicionado, substituição de portas, batentes, vidros e janelas e melhorias nas tubulações de gás encanado. O edital estipula ainda a troca do piso, além de revisão nas instalações elétricas. Foto: Arquivo / O Liberal

Todas as intervenções devem ser realizadas com o pronto-socorro, inaugurado em 1996, em atividade. Segundo edital, cada fase de execução do projeto deve ter um planejamento prévio, aprovado pela Secretaria de Saúde. O mesmo procedimento foi adotado na reforma do PS Edison Mano, da região central de Santa Bárbara, que está em fase final.

A sessão pública para entrega dos envelopes pelas empresas que aceitarem participar da licitação está marcada para o dia 9 de janeiro de 2019. A expectativa é que o procedimento de contratação seja concluído ainda no primeiro semestre do ano que vem. O prazo previsto para conclusão das obras é de nove meses.

O município aprovou, em 2017, uma lei que autoriza a terceirização da gestão do Afonso Ramos para uma OS (Organização Social). A administração municipal chegou a publicar um decreto, regulamentando a norma, mas até agora não divulgou o edital de chamamento para credenciamento de entidades interessadas.