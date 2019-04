Pronto-Socorro Afonso Ramos recebe novos banheiros

As obras de reforma e melhorias nos prontos-socorros de Santa Bárbara d’Oeste seguem em andamento e os trabalhos no Pronto-Socorro ‘Dr. Afonso Ramos’, na Zona Leste do município, avançam com serviços nos sanitários e demais dependências do prédio.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Todo o projeto inclui melhorias nas partes hidráulica, elétrica, de pintura, instalação de novo piso vinílico, entre outras ações previstas. Uma nova sala de urgência, emergência e semi-intensiva será implantada e haverá ainda a ampliação dos leitos de observação.

Paralelo às ações do PS Afonso Ramos, a reforma no Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”, na área central, também está em andamento. Nele os serviços são realizados no piso superior, com pintura e readequação de espaços. Já no piso inferior, uma nova ala de pediatria será implantada e os novos equipamentos já começaram a ser instalados.

A estimativa da administração pública é de que, ainda em 2019, as duas unidades de pronto-socorro de Santa Bárbara d’Oeste estejam totalmente reformadas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.